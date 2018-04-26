Озил и Ляказетт против Коке и Гризманна: "Арсенал" и "Атлетико" назвали составы



Стали известны стартовые составы "Арсенала" и "Атлетико", которые сыграют в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

"Арсенал": Оспина, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Рэмси, Джака, Уилшер, Озил, Уэлбек, Ляказетт

Запасные: Чех, Холдинг, Ивоби, Чемберс, Мэйтленд-Найлз, Колашинац, Нкетиа

"Атлетико": Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Эрнандес, Корреа, Сауль, Партей, Коке, Гамейро, Гризманн

Запасные: Вернер, Торрес, Габи, Савич, Диего Коста, Витоло, Олабе

Матч начнется в 22:05 мск.

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