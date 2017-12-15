Озил и Санчес не покинут "Арсенал" в январе

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что полузащитник Месут Озил и нападающий Алексис Санчес не покинул лондонский клуб в январе.

"Я могу ответить вам глобально. Да, они останутся. Я буду каждый случай анализировать в индивидуальном порядке. Но в целом моё желание таково, чтобы каждый из них остался" - цитирует Венгера The Telegraph.

Напомним, что контракты Озила и Санчеса с "Арсеналом" истекают летом 2018 года, вследствие чего "канониры" могут потерять их бесплатно.

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