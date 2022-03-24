Озил исключен из состава "Фенербахче"

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Озил исключен из состава "Фенербахче"

Фото: твиттер Месута Озила/Автор неизвестен

Немецкий полузащитник "Фенербахче" Месут Озил исключен из состава команды, сообщается на официальном сайте турецкого клуба.

Пресс-служба стамбульского клуба не разглашает причины подобного решения руководства. Также из состава выведен полузащитник Озан Туфан. По некоторым данным, Озил поругался с главным тренером команды Исмаислом Карталом.

В нынешнем сезоне 33-летний Озил провел за "Фенербахче" 26 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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