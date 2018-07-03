Озил изменил игровой номер в "Арсенале"

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Озил изменил игровой номер в "Арсенале"Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил изменил игровой номер на следующий сезон, информирует Bleacher Report Football.

Так, отныне 29-летний хавбек за "канониров" будет выступать с числом "10" на спине. Ранее этот номер принадлежал Джеку Уилшеру, срок действия контракта которого с клубом истек этим летом. Сам же немец выступал за "Арсенал" под 11-м номером.

Напомним, "Арсенал" два года назад отказался приобретать Мбаппе. | soccernews.ru

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