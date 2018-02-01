Озил: "Канонир" однажды - "канонир" навсегда!"

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Озил: "Канонир" однажды - "канонир" навсегда!"
Немецкий полузащитник "Арсенала" Месут Озил прокомментировал продление соглашения с клубом.

"Горд объявить: я подписал контракт. Еще три года с "Арсеналом"! Это одно из самых важных решений в моей футбольной карьере, поэтому мне пришлось всё хорошо обдумать и посоветоваться с моими близкими. Хорошее требует времени! В итоге я выбирал сердцем. Как всегда говорил, здесь я чувствую себя дома. Я полон мотивации достичь ещё большего в ближайшие годы. "Канонир" однажды - "канонир" навсегда!" - написал Озил в своем Instagram.

Видео: Озил подписывает новый контракт.

Напомним, что новое соглашение 29-летнего Озила с "Арсеналом" рассчитано до 2021 года.

Не пропустите: "Арсенал" объявил о продлении контракта с Озилом. | http://soccernews.ru

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