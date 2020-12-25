Озил контактировал с турецким клубом

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Озил контактировал с турецким клубом

Хавбек "Арсенала" Месут Озил может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает Bild, 32-летний футболист ведет переговоры с "Фенербахче". Известно, что Озил требует зарплату в размере 8 миллионов евро за сезон, и "Фенербахче" согласен на такие условия игрока.

Отмечается, что подписание контракта может произойти в январе, однако Озил перейдет в клуб летом в качестве свободного агента.

Озил играет в "Арсенале" с 2013 года. Однако он не появлялся на поле с марта 2020 года.

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