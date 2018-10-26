Озил: "Лучший игрок, с которым я играл - Роналду, но лучший из всех, с кем я встречался - это Месси"

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Озил: "Лучший игрок, с которым я играл - Роналду, но лучший из всех, с кем я встречался - это Месси"Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил сделал выбор между лучшими игроками современности - Криштиану Роналду ("Ювентус") и Лонелем Месси ("Барселона").

"Лучшим игроком, с которым я играл, является Криштиану Роналду. Но лучшим игроком, с которым я имел возможность встретиться на футбольном поле, является Лионель Месси", - приводит слова 30-летнего хавбека "канониров" ActuFoot.

Озил выступал вместе с Роналду за "Реал" в период с 2010-го по 2013-й годы.

Напомним,  Жюли рассказал, кем "Реал" мог бы заменить Роналду. | soccernews.ru

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