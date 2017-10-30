Озил: "Мне жаль, что Бензема не играет за сборную"
Полузащитник сборной Германии Месут Озил высказал свое мнение о ситуации с отстранением его бывшего партнера по мадридскому "Реалу" Карима Бензема от игр национальной команды Франции.
"Я действительно не знаю деталей того, что случилось с ним. Но, как игрок, Бензема относится к категории лучших нападающих в мире. Мне жаль, что он не играет за сборную Франции", - приводит слова 29-летнего хавбека le10sport.
Напомним, "Жирона" осталась единственной из 32-х команд Ла Лиги, которой не забивал Бензема. | soccernews.ru
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