Озил может не сыграть с "Челси"

Участие полузащитника "Арсенала" Месута Озила в матче 22-го тура АПЛ против "Челси" находится под вопросом, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, 29-летний немец не успевает восстановиться после травмы колена, из-за которой он уже пропустил поединок с "Вест Бромвичем".

Напомним, что матч "Арсенал" - "Челси" состоится 3 января в 22:45 по московскому времени.

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