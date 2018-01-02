Озил может не сыграть с "Челси"

Теги арсенал лондончелсимесут озил

Озил может не сыграть с "Челси"

Участие полузащитника "Арсенала" Месута Озила в матче 22-го тура АПЛ против "Челси" находится под вопросом, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, 29-летний немец не успевает восстановиться после травмы колена, из-за которой он уже пропустил поединок с "Вест Бромвичем".

Напомним, что матч "Арсенал" - "Челси" состоится 3 января в 22:45 по московскому времени. 

Не пропустите: Анри советует "Арсеналу" продать Озила и Санчеса в январе. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов