Озил может остаться в "Арсенале"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил, у которого следующим летом истекает срок действия контракта с клубом, может остаться в стане "канониров".

Как информирует The Sun, 29-летний хавбек вполне будет готов продолжить выступления за свою команду, если он останется одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. При этом немец уже учитывает возможные подписания "Арсеналом" Генриха Мхитаряна и Пьера-Эмерика Обамеянга, которые также заинтересованы в выгодных для себя контрактах.

Напомним, "Арсенал" интересуется вингером сборной Аргентины. | soccernews.ru