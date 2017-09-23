Озил может перейти в "Интер"

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Озил может перейти в "Интер"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил попал в сферу интересов "Интера", сообщает Daily Star.

По сведениям издания, клубы, скорее всего, проведут переговоры о трансфере в январе. "Канониры" вполне могут согласиться на продажу звёздного немца зимой, чтобы не потерять его по окончании сезона бесплатно.

В стартовавшем сезоне 28-летний Озил сыграл за "Арсенал" 4 матча, результативными действиями не отличался.

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