Озил может перейти в "Ювентус"

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Озил может перейти в "Ювентус"

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к немецкому полузащитнику лондонского "Арсенала" Месуту Озилу, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб может арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. В этом случае "Ювентус" будет платить игроку часть его зарплаты, которая составляет около 20 миллионов евро в год, а оставшаяся часть останется за "Арсеналом". В данный момент стороны ведут переговоры.

В нынешнем сезоне 32-летний Озил не провел за "Арсенал" ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Ювентус" интересуется бразильским нападающим. | http://soccernews.ru
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