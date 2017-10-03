Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Италии, информирует ESPN.

Так, по сведениям источника, предпринять свои новые попытки заполучить 28-летнего хавбека "канониров" планирует миланский "Интер". При этом "нерадзурри" рассчитывают заполучить немца в качестве свободного агента уже следующим летом, когда у того истечет срок действия контракта с его клубом.

Напомним, на Озила также нацелился "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru