Озил может продолжить карьеру в турецком топ-клубе

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил получил предложение от "Фенербахче", сообщает Fotomac.

По информации источника, турецкий клуб уже работает над трансфером 30-летнего футболиста.

Контракт немца с "канонирами" истекает в 2021 году. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Озил сыграл за "Арсенал" 35 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

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