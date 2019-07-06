Озил может продолжить карьеру в турецком топ-клубе
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил получил предложение от "Фенербахче", сообщает Fotomac.
По информации источника, турецкий клуб уже работает над трансфером 30-летнего футболиста.
Контракт немца с "канонирами" истекает в 2021 году. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.
В минувшем сезоне Озил сыграл за "Арсенал" 35 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.
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