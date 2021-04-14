Озил может совладельцем футбольного клуба
Фото: инстаграм Месута Озила/Автор неизвестен
Немецкий полузащитник "Фенербахче" Месут Озил может стать совладельцем мексиканского футбольного клуба "Некакса", сообщает The Sun.
По сведениям источника, футболист собирается объединиться с голливудскими звездами Евой Лонгорией и Кейт Аптон, чтобы приобрести 50 процентов акций клуба.
"Некакса" является трехкратным чемпионом Мексики, но в нынешнем сезоне дела у клуба идут неудачно, он занимает последнее место в турнирной таблице мексиканского чемпионата.
32-летний Озил перешел в "Фенербахче" в январе 2021 года из "Арсенала" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за турецкий клуб семь матчей и не отметился результативными действиями.
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