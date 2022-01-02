Озил может стать владельцем футбольного клуба
Фото: инстаграм Месута Озила/Автор неизвестен
Полузащитник стамбульского "Фенербахче" Месут Озил планирует стать владельцем футбольного клуба, сообщает Bild.
По сведениям источника, футболист рассматривает вариант с приобретением клуба "Корум", который выступает в третьем турецком дивизионе. Покупка клуба может обойтись хавбеку в 1,3 миллиона евро.
В нынешнем сезоне 33-летний Озил провел за "Фенербахче" 20 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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