Озил может стать владельцем футбольного клуба

Теги фенербахчемесут озил

Озил может стать владельцем футбольного клуба

Фото: инстаграм Месута Озила/Автор неизвестен

Полузащитник стамбульского "Фенербахче" Месут Озил планирует стать владельцем футбольного клуба, сообщает Bild.

По сведениям источника, футболист рассматривает вариант с приобретением клуба "Корум", который выступает в третьем турецком дивизионе. Покупка клуба может обойтись хавбеку в 1,3 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 33-летний Озил провел за "Фенербахче" 20 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Перес: "Девушку Озила трахали все игроки "Интера" и "Милана". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" прервал 15-матчевую серию без поражений

"Реал" прервал 15-матчевую серию без поражений

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ Истанбул ББ 28 59
2 Трабзонспор Трабзонспор 28 57
3 Сивасспор Сивасспор 28 53
4 Галатасарай Галатасарай 28 51
5 Бешикташ Бешикташ 28 47
6 Аланьяспор Аланьяспор 28 44
7 Фенербахче Фенербахче 28 43
8 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 28 37
9 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 28 34
10 Антальяспор Антальяспор 27 33
11 Касимпаса Касимпаса 28 32
12 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 28 31
13 Денизлиспор Денизлиспор 28 31
14 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 28 28
15 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 27 28
16 Коньяспор Коньяспор 28 27
17 Кайсериспор Кайсериспор 28 25
18 Анкарагюджю Анкарагюджю 28 24
Полная таблица

топ-5 тегов