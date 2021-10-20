Озил может вернуться в АПЛ

Фото твиттер "Фенербахче"

Полузащитник "Фенербахче" Месут Озил стал трансферной целью "Ньюкасла", сообщает журналист Экрем Конур.

По данным источника, 33-летний футболист может вернуться в АПЛ, где он ранее выступал за "Арсенал" с 2013 по 2021 год.

Напомним, что немец в начале октября поругался с главным тренером своей команды Витором Перейрой.

В текущем сезоне Озил провёл за "Фенербахче" 10 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 3,8 миллиона евро.

Не пропустите: "Ньюкасл" поспорит за Холанда. | http://soccernews.ru