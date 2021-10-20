Озил может вернуться в АПЛ

Теги фенербахченьюкасл юнайтедмесут озилтрансферы

Озил может вернуться в АПЛ

Фото твиттер "Фенербахче"

Полузащитник "Фенербахче" Месут Озил стал трансферной целью "Ньюкасла", сообщает журналист Экрем Конур.

По данным источника, 33-летний футболист может вернуться в АПЛ, где он ранее выступал за "Арсенал" с 2013 по 2021 год.

Напомним, что немец в начале октября поругался с главным тренером своей команды Витором Перейрой.

В текущем сезоне Озил провёл за "Фенербахче" 10 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 3,8 миллиона евро.

Не пропустите: "Ньюкасл" поспорит за Холанда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: "Ньюкасл" уволил главного тренера

Официально: "Ньюкасл" уволил главного тренера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов