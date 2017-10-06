Озил может вернуться в Ла Лигу

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Озил может вернуться в Ла ЛигуПолузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил все еще не определился со своим будущим, информирует Goal.

По сведениям источника, 28-летний хавбек, у которого летом истекает срок действия контракта с "канонирами", все еще может подписать новое соглашение со своим клубом. Однако, если немцу так и не удастся договориться с "Арсеналом" о продлении их сотрудничества, он предпримет попытки подписаться в один из трех топ-клубов - "Манчестер Юнайтед", "Реал" или "Барселону".

Напомним, президент "Интера" прокомментировал слухи об Озиле. | soccernews.ru

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