Озил: "Мы рады, что в "Арсенале" появился форвард уровня Ляказетта"



Полузащитник "Арсенала" Месут Озил прокомментировал переход в команду нападающего Александра Лаказетта.

"Я не могу дождаться момента, когда смогу сыграть с Ляказеттом. Он является классным форвардом и много забил в чемпионате Франции. Мы рады, что в "Арсенале" появился форвард такого уровня. Я слышал, что он абсолютно спокоен, когда у него появляется голевой момент. Надеюсь, что Алекс поможет "Арсеналу" своими голами. Уверен, что он рад оказаться в нашей команде", - приводит слова Озила официальный сайт клуба.

Напомним, что "Арсенал" заплатил за 26-летнего Ляказетта 53 миллиона евро.

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