Озил: "Мы рады, что в "Арсенале" появился форвард уровня Ляказетта"

Теги арсенал лондонмесут озилалександр ляказетт

Озил: "Мы рады, что в "Арсенале" появился форвард уровня Ляказетта"
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил прокомментировал переход в команду нападающего Александра Лаказетта.

"Я не могу дождаться момента, когда смогу сыграть с Ляказеттом. Он является классным форвардом и много забил в чемпионате Франции. Мы рады, что в "Арсенале" появился форвард такого уровня. Я слышал, что он абсолютно спокоен, когда у него появляется голевой момент. Надеюсь, что Алекс поможет "Арсеналу" своими голами. Уверен, что он рад оказаться в нашей команде", - приводит слова Озила официальный сайт клуба.

Напомним, что "Арсенал" заплатил за 26-летнего Ляказетта 53 миллиона евро.

Не пропустите: В "Арсенале" обеспокоены интересом "Манчестер Сити" к Санчесу. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Официально: "Зенит" приобрел Дриусси

Официально: "Зенит" приобрел Дриусси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов