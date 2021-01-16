Озил намекнул на переход в "Фенербахче"

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Озил намекнул на переход в "Фенербахче"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил с высокой долей вероятности продолжит карьеру в "Фенербахче".

Звёздный немец ретвитнул пост турецкого клуба с фрагментом песни Таркана со словами: "Приходи, будем вместе ночью и днём".

Футболист сопроводил свою публикацию жёлтым и синим сердечками, что совпадает с цветами "Фенербахче".

Сегодня стало известно, что Озил договорился с "Арсеналом" о расторжении контракта и уже на этих выходных присоединится к "канарейкам" на правах свободного агента.

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