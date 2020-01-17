Озил намерен остаться в "Арсенале"

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Озил намерен остаться в "Арсенале"

Хавбек "Арсенала" Месут Озил признался, что связывает своё будущее с лондонским клубом.

"Я очень доволен своим контрактом и останусь здесь в этом сезоне и в следующем. Что будет потом, не знаю", - цитирует немца beIN Sports.

Озил зарабатывает в "Арсенале" 18,3 миллионов евро в год. Это одна из самых высоких зарплат в АПЛ.

Контракт между клубом и игроком рассчитан до лета 2021 года.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за "канониров" 16 матчей и сделал 2 ассиста.

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