Озил назвал два чемпионата, в которых хочет поиграть

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Озил назвал два чемпионата, в которых хочет поиграть

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил рассказал о своих приоритетах в вопросе выбора нового клуба.

"Есть две страны, в которых я хотел бы поиграть до завершения карьеры. Это Турция и США. Если я буду переходить в турецкий клуб, то это только "Фенербахче". Я с детства болею за них. Все турки, растущие в Германии, поддерживают какой-нибудь турецкий клуб. Я был за "Фенербахче". Это как "Реал" в Испании, главный клуб страны", - сказал Озил.

Напомним, что ближайшим летом 32-летний футболист станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

За "Арсенал" Озил в последний раз выходил на поле в марте 2020 года. В этом сезоне его не включили в заявку ни в АПЛ, ни в Лиге Европы.

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