Озил назвал лучшего молодого игрока "Арсенала"

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Озил назвал лучшего молодого игрока "Арсенала"
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил восхищен игрой молодого французского хавбека Маттео Гендузи

"Лучшим молодым футболистом "Арсенала" является Маттео Гендузи. Он настоящий игрок-бриллиант", – приводит слова Озила The Sun.

19-летний Гендузи перешел в "Арсенал" минувшим летом из "Лорьяна" за 8 миллионов евро. В этом сезоне он провел за клуб 10 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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