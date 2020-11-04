Озил назвал Рамоса нападающим оборонительного плана

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Озил назвал Рамоса нападающим оборонительного плана
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил поделился мнением о защитнике мадридского "Реала" Серхио Рамосе, который забил 100-й гол за королевский клуб.

"Рамос является лучшим в мире нападающим оборонительного плана. Он и мой мальчик Бензема как всегда забивают в Лиге чемпионов", – написал Озил в своем Twitter после матча 3-го тура группового турнира Лиги Чемпионов "Реал" - "Интер" (3:2).

34-летний Рамос в нынешнем сезоне провел за "Реал" девять матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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