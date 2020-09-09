Озил назвал свою команду мечты. В нее вошли Роналду и Касорла

Немецкий полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил назвал свою команду мечты, отвечая на вопрос подписчика в Twitter.

В команду вошли футболисты, с которыми Озил выступал за свою карьеру за "Реал", "Арсенал" и сборную Германии.

Состав команды Озила выглядит следующим образом:

вратарь: Икер Касильяс

защитники: Филипп Лам, Серхио Рамос, Жером Боатенг, Марсело

полузащитники: Хаби Алонсо, Санти Касорла, Анхель Ди Мария, Кака

нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема.

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