Озил назвал свою команду мечты. В нее вошли Роналду и Касорла
Немецкий полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил назвал свою команду мечты, отвечая на вопрос подписчика в Twitter.
В команду вошли футболисты, с которыми Озил выступал за свою карьеру за "Реал", "Арсенал" и сборную Германии.
Состав команды Озила выглядит следующим образом:
вратарь: Икер Касильяс
защитники: Филипп Лам, Серхио Рамос, Жером Боатенг, Марсело
полузащитники: Хаби Алонсо, Санти Касорла, Анхель Ди Мария, Кака
нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема.
Не пропустите: Месут Озил отказался переходить в "Фенербахче" из-за зарплаты. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
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