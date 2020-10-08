Озил не попал в заявку "Арсенала" на Лигу Европы

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Озил не попал в заявку "Арсенала" на Лигу Европы

Лондонский "Арсенал" назвал заявку команды для участия в групповом этапе Лиги Европы.

В списке "канониров" не нашлось места для многолетнего лидера Месута Озила, который из-за конфликта с руководством клуба не играет с марта. 

Также в состав не попали защитники Сократис Папастатопулос и Вильям Салиба.

На групповом этапе ЛЕ "Арсенал" сыграет с "Рапидом", "Молде" и "Дандолком".

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