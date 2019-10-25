Озил не собирается делать запрос на трансфер, несмотря на отсутствие игровой практики

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Озил не собирается делать запрос на трансфер, несмотря на отсутствие игровой практики

Хавбек "Арсенала" Месут Озил не планирует менять команду в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Bleacher Report, окружение футболиста считает, что наставник "канониров" Унаи Эмери намеренно не включает его в заявку на матчи, тем самым пытаясь вынудить Озила подать запрос на трансфер.

Однако отмечается, что Озил не планирует делать запрос. Напомним, что зарплата игрока составляет 405 тысяч евро в неделю.

По сведениям источника, Озил может покинуть "Арсенал" летом, если Эмери сохранит свой пост по итогам сезона. В случае ухода, Озил рассмотрит вариант с переездом в МЛС.

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