Озил не собирается делать запрос на трансфер, несмотря на отсутствие игровой практики
Хавбек "Арсенала" Месут Озил не планирует менять команду в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Bleacher Report, окружение футболиста считает, что наставник "канониров" Унаи Эмери намеренно не включает его в заявку на матчи, тем самым пытаясь вынудить Озила подать запрос на трансфер.
Однако отмечается, что Озил не планирует делать запрос. Напомним, что зарплата игрока составляет 405 тысяч евро в неделю.
По сведениям источника, Озил может покинуть "Арсенал" летом, если Эмери сохранит свой пост по итогам сезона. В случае ухода, Озил рассмотрит вариант с переездом в МЛС.
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