Озил не собирается уходить из "Арсенала"

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Озил не собирается уходить из "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил дал понять, что связывает своё будущее с лондонским клубом.

Напомним, что соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона 2020/21.

"Я останусь в "Арсенале" до последнего дня контракта и сделаю для клуба всё, что в моих силах. Я уже демонстрировал, что могу вернуться в состав, и сделаю это ещё раз. Когда уходить - решать только мне. Все должны уважать мой контракт. Нынешнюю ситуацию нельзя назвать простой, но я люблю "Арсенал", мне нравится здесь. Я люблю Лондон, это мой дом. Я не хочу уходить, и на этом всё. "Арсенал" переживает трудные времена, и я хочу помочь", - цитирует немца The Athletic.

31-летний Озил выступает за "канониров" с 2013 года, сыграл 254 матча, забил 44 гола и сделал 77 ассистов.

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