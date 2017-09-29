Озил не сыграет против "Брайтона"

Хавбек "Арсенала" Месут Озил пропустит игру против "Брайтона".

"Кратковременная травма. Он набирает форму, но в субботу не сыграет" - заявил наставник "канониров" Арсен Венгер.

Также в лазарете команды находятся Уэлбек и Коклен, и рискует попасть Косиельни из-за проблем с ахиллом.

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