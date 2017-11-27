Озил не сыграет с "Хаддерсфилдом"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сообщил, что один из лидеров его команды Месут Озил пропустит матч 14-го тура АПЛ против "Хаддерсфилда".

"Не знаю, что у него за болезнь, я его не видел. Врач сказал мне, что ему нужно было ехать домой. Он точно не сыграет в среду. Посмотрим, что с ним стряслось" - цитирует Венгера Goal.com.

Напомним, что матч "Арсенал" – "Хаддерсфилд" состоится 29 ноября в 22:45 по московскому времени.

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