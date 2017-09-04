Озил: "Не знаю, где начну следующий сезон"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил высказался о своем отношении к клубу, за который он выступает.

" Хотя я и не знаю, где продолжу свою карьеру в следующем году, я с нетерпением жду выступлений за "Арсенал" на протяжении моего пятого сезона в клубе. " Арсенал" является великим клубом с великими игроками и великими традициями. Я рад носить футболку "Арсенала". Я пережил много прекрасных моментов в течение последних четырех лет, и я очень ценю то, что значит этот клуб для людей в Лондоне, Великобритании и во всем мире ", - цитирует 28-летнего хавбека Don Balon.

Напомним, Месси заблокировал трансфер Озила в "Барселону".