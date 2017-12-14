Озил обиделся на "Барселону" и решил перейти в "Манчестер Юнайтед"

Теги арсенал лондонбарселонаманчестер юнайтедмесут озил

Озил обиделся на "Барселону" и решил перейти в "Манчестер Юнайтед"

Немецкий полузащитник "Арсенала" Месут Озил принял решение отказаться от перехода в "Барселону", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, футболиста задел тот факт, что каталонский клуб рассматривал его только в качестве резервного варианта, если не удастся приобрести хавбека "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

В итоге 29-летний Озил склоняется к переходу в "Манчестер Юнайтед". Трансфер может состояться в январе, так как его контракт с "канонирами" истекает следующим летом.

Не пропустите: Озил сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Барселоной". | http://soccernews.ru

комментарии
Hunter

Ой девочку обидели))

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