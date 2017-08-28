Озил: "Обвиняйте, кричите и критикуйте "Арсенал"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил извинился перед болельщиками своей команды за бездарно проигранный матч "Ливерпулю".

"Обвиняйте нас, кричите на нас, критикуйте нас, но я также очень разочарован этим матчем. Мы хотели добиться положительного результата перед международным перерывом, но мы были просто недостаточно хороши в течение 90 минут, и, без сомнения, "Ливерпуль" заслужил победу...

Тем не менее... "Канониры", извиняюсь, особенно перед фанатами, которые доехали до Ливерпуля, чтобы увидеть, как мы сражаемся. Но мы предпримем все возможное, чтобы выглядеть лучше в следующей игре и оправиться от разочарования, которое все мы чувствуем в данный момент", - написал немец в своем инстаграме.

Напомним, "Арсенал" показал удручающую статистику в матче против "Ливерпуля". | soccernews.ru