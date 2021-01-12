Озил объяснил, почему Роналду лучше Месси

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Озил объяснил, почему Роналду лучше Месси

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил сравнил двух лучших футболистов современности - Криштиану Роналду из "Ювентуса" и Лионеля Месси из "Барселоны".

"Месси зарекомендовал себя одним из лучших в Испании, но Роналду всегда был лучшим во всех странах, в которых играл", - считает Озил.

Напомним, что 33-летний Месси всю карьеру провёл в "Барсе", а 35-летний Роналду до "Ювентуса" выступал за "Спортинг" (2002-2003), "Манчестер Юнайтед" (2003-2009) и "Реал" (2009-2018).

Португалец является пятикратным обладателем "Золотого мяча", у аргентинца на одну награду больше.

Не пропустите: Озил назвал два чемпионата, в которых хочет поиграть. | http://soccernews.ru
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