Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии

2 Теги арсенал лондонгерманиямесут озил

Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил принял решение завершить карьеру в сборной Германии.

"Я долго размышлял и с болью в сердце решил закончить карьеру в сборной Германии. Я ощутил расистское и несправедливое отношение к себе. Принять это решение было очень тяжело. Я всегда на сто процентов выкладывался матчах за партнеров, тренеров и народ Германии.

Но чиновники немецкого футбольного союза неуважительно отнеслись к моим турецким корням и втянули меня в политическую пропаганду. Меня не устраивает данный вариант развития событий. Расизм неприемлем для меня. Я не буду терпеть это", - написал Озил в своем твиттере.

Напомним, что Озил и хавбек "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган сфотографировались с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и подверглись жесткой критике за это.

29-летний Озил выступал за сборную Германии с 2009 года, провел за нее 92 матча и забил 23 гола. Чемпион Мира-2014.

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Комментарии
Вадим

Кто тебе мешал играть за сборную Турции????

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Руслан

Он сам и виноват был,сказав,что Эрдоган-это его президент!

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