Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии

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Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии

На первой пресс-конференции в качестве игрока "Фенербахче" Месут Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

"Вернусь ли я в сборную? Я иду своей дорогой и никогда не возвращаюсь назад. Поэтому нет. Я желаю сборной Германии всего наилучшего, однако я никогда больше не буду выступать там", - заявил Озил.

Отметим, что слова футболиста были встречены аплодисментами. Озил не выступал за сборную после ЧМ-2018. Перед стартом мундиаля 2018 года Озил сделал фото с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, за что его раскритиковали в Германии. Озил покинул сборную, так как не получил поддержки от Немецкого футбольного союза.

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