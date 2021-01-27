Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии
На первой пресс-конференции в качестве игрока "Фенербахче" Месут Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии.
"Вернусь ли я в сборную? Я иду своей дорогой и никогда не возвращаюсь назад. Поэтому нет. Я желаю сборной Германии всего наилучшего, однако я никогда больше не буду выступать там", - заявил Озил.
"When I go down a path, I never turn back"— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 27, 2021
Mesut Ozil receives a huge round of applause as he says he will never play for Germany again pic.twitter.com/bUGM3DV32q
Отметим, что слова футболиста были встречены аплодисментами. Озил не выступал за сборную после ЧМ-2018. Перед стартом мундиаля 2018 года Озил сделал фото с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, за что его раскритиковали в Германии. Озил покинул сборную, так как не получил поддержки от Немецкого футбольного союза.
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