На первой пресс-конференции в качестве игрока "Фенербахче" Месут Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

"Вернусь ли я в сборную? Я иду своей дорогой и никогда не возвращаюсь назад. Поэтому нет. Я желаю сборной Германии всего наилучшего, однако я никогда больше не буду выступать там", - заявил Озил.

"When I go down a path, I never turn back"



Mesut Ozil receives a huge round of applause as he says he will never play for Germany again pic.twitter.com/bUGM3DV32q