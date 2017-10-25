Озил определил три клуба, в которых бы он хотел продолжить карьеру

Теги арсенал лондонмесут озилманчестер юнайтедреал мадридбарселона

Озил определил три клуба, в которых бы он хотел продолжить карьеруПолузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил определил три клуба, в которых бы он хотел продолжить карьеру.

Как информирует Manchester Evening News, 29-летний хавбек надеется летом следующего клуба оказаться в "Манчестер Юнайтед", каталонской "Барселоне" или мадридском "Реале". При это варианты с переездом в Италию и Турцию, где им интересовались несколько клубов, немец категорически отверг.

Напомним, "Арсенал" вышел в 1/4 финала кубка лиги. | soccernews.ru

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