Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил определил три клуба, в которых бы он хотел продолжить карьеру.

Как информирует Manchester Evening News, 29-летний хавбек надеется летом следующего клуба оказаться в "Манчестер Юнайтед", каталонской "Барселоне" или мадридском "Реале". При это варианты с переездом в Италию и Турцию, где им интересовались несколько клубов, немец категорически отверг.

Напомним, "Арсенал" вышел в 1/4 финала кубка лиги. | soccernews.ru