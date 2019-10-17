Озил определился со своим будущим в "Арсенале"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил озвучил своё решение касательно возможного ухода из лондонского клуба.

Звёздный немец чётко дал понять, что, несмотря на минимальное количество игровой практики, он готов остаться в команде, за которую выступает с 2013 года.

"У меня контракт до лета 2021 года, и я останусь в команде как минимум до его окончания. Когда я подписывал новое соглашение, то всё тщательно обдумал и сказал, что принимаю одно из важнейших решений в карьере. Я не хотел оставаться лишь на один или два года, я хотел связать себя с "Арсеналом" на длительный срок, клуб хотел того же. Бывают тяжёлые времена, как сейчас, но нет смысла убегать. Я так не поступлю", - цитирует Озила The Athletic.

Напомним, что в текущем сезоне игрок провёл за "Арсенал" всего 2 матча. Ранее сообщалось, что хавбек хочет продолжить карьеру в "Барселоне".

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