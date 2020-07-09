Озил определился со своим будущим в "Арсенале"

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Озил определился со своим будущим в "Арсенале"

Отсутствие игровой практики в лондонском "Арсенале" не пугает полузащитника Месута Озила, пишет The Sun.

Несмотря на то, что звёздный немец после возобновления сезона не провёл за "канониров" ни одного матча, он намерен остаться в клубе.

В планах 31-летнего хавбека - отработать до конца контракт, действующий ещё один год. Его зарплата по условиям соглашения превышает 20 миллионов евро за сезон.

После истечения договора с "Арсеналом" Озил собирается на правах свободного агента присоединиться к одному из турецких или американских клубов.

Не пропустите: "Барселона" и "Атлетико" поборются за хавбека "Арсенала". | http://soccernews.ru
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