Озил оставил свой автограф на жёлтой карточке арбитра

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Озил оставил свой автограф на жёлтой карточке арбитра

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил оставил свой автограф на жёлтой карточке арбитра перед матчем Международного кубка чемпионов против ПСЖ.

Судья сам подошёл к звёздному немцу и попросил его расписаться на "горчичнике".

Напомним, что Озил претендует на звание капитана "Арсенала". | http://soccernews.ru

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