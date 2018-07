Полузащитник "Арсенала" Месут Озил оставил свой автограф на жёлтой карточке арбитра перед матчем Международного кубка чемпионов против ПСЖ.

Судья сам подошёл к звёздному немцу и попросил его расписаться на "горчичнике".

Did Özil just sign the referee's card? pic.twitter.com/4WuxaGgcZj