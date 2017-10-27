Озил: "Оставляю на поле все силы ради "Арсенала"

Хавбек "Арсенала" Месут Озил на фоне слухов о своем уходе заявил, что счастлив в клубе.

"Я счастлив в "Арсенале". Я выкладываюсь на футбольном поле всегда на сто процентов. Оставляю на поле все силы ради "Арсенала" - приводит слова Озила Sky Sports.

В текущем сезоне Озил провел 7 матчей, забил один гол и отдал один ассист.

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