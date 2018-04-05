Озил отдал четыре голевых паса в трех последних матчах Лиги Европы

Теги арсенал лондонмесут озил

Озил отдал четыре голевых паса в трех последних матчах Лиги Европы

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы "Арсенал" обыгрывает ЦСКА (4:1, перерыв).

Немецкий полузащитник лондонского клуба Месут Озил отметился в этом поединке двумя результативными передачами.

Стоит отметить, что он отдал четыре голевых паса в трех последних матчах Лиги Европы. Ранее 30-летний Озил дважды ассистировал партнерам в матчах 1/8 финала с "Миланом".

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