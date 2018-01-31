Озил отказал "МЮ", ПСЖ и китайскому клубу ради продления контракта с "Арсеналом"

Теги арсенал лондонмесут озилпсжманчестер юнайтед

Озил отказал "МЮ", ПСЖ и китайскому клубу ради продления контракта с "Арсеналом"

Немецкий полузащитник "Арсенала" Месут Озил продолжит карьеру в лондонском клубе, сообщает ESPN.

По сведениям издания, футболист получил предложения от "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ. Также хавбеку предлагали 25 миллионов евро в Китае.

Впрочем 29-летний Озил продлил контракт с "Арсеналом" до лета 2021 года.

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