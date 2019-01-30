Озил отказался от предложения ПСЖ

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил не хочет переходить в ПСЖ в аренду, утверждает Süddeutsche Zeitung.

ПСЖ хочет приобрести игрока, чтобы укрепить линию атаки. Это связано с тем, что один из главных форвардов команды Неймар выбыл из строя на десять недель из-за травмы.

В текущем сезоне 30-летний Озил участвовал в 18 матчах и отметился 4 голами.

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