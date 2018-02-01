Озил отказался переходить в "Барселону"

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Озил отказался переходить в "Барселону"Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил отказался переходить в каталонскую "Барселону", информирует Sport Bild.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" проявляли интерес к 29-летнему хавбеку "канониров" в зимнее трансферное окно. Однако в итоге немец отдал предпочтение продлению контракта со своим клубом перед переездом в Барселону.

В нынешнем сезоне Озил забил 4 мяча и сделал 7 результативных передач в 21 матче за "Арсенал".

Напомним, Озил уже продлил контракт с "Арсеналом". | soccernews.ru

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