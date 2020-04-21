Озил отказался пойти на понижение зарплаты. Он получает более 20 миллионов в год
Немецкий полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил отказался пойти на понижение зарплаты на 12,5 процентов, сообщает The Mirror.
По сведениям издания, футболист хочет сначала оценить последствия финансового кризиса, вызванного пандемией китайского коронавируса. От сокращения зарплат отказались еще два игрока, чьи имена не называются.
Стоит отметить, что 31-летний Озил является самым высокооплачиваемым игроком "Арсенала" с зарплатой в 21 миллион евро в год. В нынешнем сезоне он провел за "канониров" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Футболисты "Арсенала" занимаются с психологом во время карантина. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Георгий Джикия назвал тренеров, оказавших основное влияние на его карьеру
-
Линекер рассказал, как рухнувшие цены на нефть повлияют на сделку по продаже "Ньюкасла"
-
"Реал" выразил соболезнования "Локомотиву" в связи с гибелью Самохвалова
-
Моуринью спас жизнь одноклубнику в бытность футболистом
-
Роналдо высказался о сравнении с Роналду
-
Озил отказался пойти на понижение зарплаты. Он получает более 20 миллионов в год
-
"Рома" нацелилась на чемпиона мира-2018
-
Скончавшийся воспитанник "Локомотива" жаловался на здоровье за день до гибели
-
Джо Коул раскритиковал Капелло за работу в сборной Англии
-
"Атлетико" примет меры, чтобы удержать Партея от перехода в "Арсенал"
-
1
Легенда сборной Аргентины посоветовал Мартинесу не переходить в "Барселону"
-
1
Левандовски признан лучшим свободным агентом в истории
-
Бывший игрок "Лос-Анджелес Гэлакси": "Ибрагимович угрожал нас убить"
-
В "Баварии" высказались о будущем Нойера в команде
-
Стало известно, во сколько "Спартаку" обошелся свободный агент Петкович
-
2
Вьери сравнил Роналдо и Роналду
-
В Германии определились со сроками возобновления сезона
-
"Психанула". Жена Погребняка изменила имидж во время карантина
-
Луческу рассказал о несостоявшемся переходе Буффона в "Шахтер"
-
Карпин отреагировал на слухи о переговорах с "Локомотивом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18