Озил отказался пойти на понижение зарплаты. Он получает более 20 миллионов в год

Теги арсенал лондонмесут озил

Озил отказался пойти на понижение зарплаты. Он получает более 20 миллионов в год

Немецкий полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил отказался пойти на понижение зарплаты на 12,5 процентов, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, футболист хочет сначала оценить последствия финансового кризиса, вызванного пандемией китайского коронавируса. От сокращения зарплат отказались еще два игрока, чьи имена не называются.

Стоит отметить, что 31-летний Озил является самым высокооплачиваемым игроком "Арсенала" с зарплатой в 21 миллион евро в год. В нынешнем сезоне он провел за "канониров" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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