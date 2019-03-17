Озил отличился трогательным поступком

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Озил отличился трогательным поступком

Хавбек "Арсенала" Месут Озил не оставил без внимания историю 12-летнего мальчика из Кении.

Ранее журналист Эрик Нжиру выложил в сети фотографию, на которой Лоуренсу Масире носит футболку "Арсенала" с фамилией и номером Озила, написанными фломастером.

Журналист отправил этот снимок игроку. Озил откликнулся и отправил мальчику бутсы и футболку со своим автографом.

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