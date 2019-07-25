Озил ответил на троллинг болельщика "Тоттенхэма"

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Озил ответил на троллинг болельщика "Тоттенхэма"

Фанат "Тоттенхэма" решил подшутить над хавбеком "Арсенала" Месутом Озилом.

Фанат выложил фотографию команды с подписью: "Стойте, почему на нашей командной фотографии был Озил?", намекая на пустое место на фото.

Футболист быстро отреагировал на троллинг и ответил: "Если хорошо посмотреть, то на пустом месте можно увидеть вашу комнату трофеев".

Отметим, что "Тоттенхэм" за свою историю 8 раз выигрывал Кубок Англии, 4 раза Кубок английской лиги, 7 раз Суперкубок Англии и дважды Кубок УЕФА.

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