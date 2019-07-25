Озил ответил на троллинг болельщика "Тоттенхэма"
Фанат "Тоттенхэма" решил подшутить над хавбеком "Арсенала" Месутом Озилом.
Фанат выложил фотографию команды с подписью: "Стойте, почему на нашей командной фотографии был Озил?", намекая на пустое место на фото.
Футболист быстро отреагировал на троллинг и ответил: "Если хорошо посмотреть, то на пустом месте можно увидеть вашу комнату трофеев".
Отметим, что "Тоттенхэм" за свою историю 8 раз выигрывал Кубок Англии, 4 раза Кубок английской лиги, 7 раз Суперкубок Англии и дважды Кубок УЕФА.
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|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
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|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
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|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
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|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
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|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
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|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
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|Хаддерсфилд Таун
|38
|16