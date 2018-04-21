Озил поблагодарил Венгера

Теги арсенал лондонмесут озиларсен венгер

Озил поблагодарил Венгера

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил высказался по поводу скорого ухода главного тренера лондонской команды Арсена Венгера в отставку.

"Страсть, уважение и успех - вот что олицетворяет собой Арсен Венгер. Спасибо за всё, что вы сделали для "Арсенала" и для мира футбола. Я благодарен вам за всё, чему вы меня научили и за ваше доверие ко мне, независимо от того, насколько сложной была ситуация. Спасибо, Босс!" - написал Озил в своём инстаграме.

Напомним, что 68-летний Венгер тренирует "Арсенал" с 1996 года. Под его руководством "канониры" выиграли 17 трофеев.   

Не пропустите: Выбросьте табличку "Wenger out": Арсен уходит с высоко поднятой головой. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

В пару к манкунианцам: "Челси" и "Саутгемптон" поборются за путевку в финал Кубка Англии

В пару к манкунианцам: "Челси" и "Саутгемптон" поборются за путевку в финал Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 34 52
8 Лестер Сити 34 44
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Вест Хэм Юнайтед 33 35
15 Хаддерсфилд Таун 34 35
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 34 28
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
Полная таблица

топ-5 тегов