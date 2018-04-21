Озил поблагодарил Венгера

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил высказался по поводу скорого ухода главного тренера лондонской команды Арсена Венгера в отставку.

"Страсть, уважение и успех - вот что олицетворяет собой Арсен Венгер. Спасибо за всё, что вы сделали для "Арсенала" и для мира футбола. Я благодарен вам за всё, чему вы меня научили и за ваше доверие ко мне, независимо от того, насколько сложной была ситуация. Спасибо, Босс!" - написал Озил в своём инстаграме.

Напомним, что 68-летний Венгер тренирует "Арсенал" с 1996 года. Под его руководством "канониры" выиграли 17 трофеев.

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