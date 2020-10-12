Озил получил от "Арсенала" бонус за лояльность

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Озил получил от "Арсенала" бонус за лояльность

Лондонский "Арсенал" продолжает серьёзно тратиться на контракт полузащитника Месута Озила.

По информации The Athletic, в конце сентября "канонирам" пришлось выплатить 31-летнему футболисту бонус за лояльность в размере 8,83 миллиона евро.

Примечательно, что немец не появляется на поле более полугода - он не играл с 7 марта.

Контракт между Озилом и "Арсеналом" истекает летом 2021 года.

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